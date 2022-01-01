ریاضة

رادوكانو تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة وتستعد لـ"سيدني كلاسيك"

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لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو - صورة أرشيفية
لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو - صورة أرشيفية
العالم بطولة أستراليا المفتوحة إيما رادوكانو

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو اليوم السبت الانسحاب من دورة ملبورن الإعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة، بهدف الحصول على فترة راحة أكبر للتعافي من فيروس كورونا.

ورادوكانو هي أول لاعبة صاعدة من التصفيات تحرز لقب إحدى البطولات الأربع الكبرى عندما توجت بلقب أمريكا المفتوحة في ملاعب فلاشينغ ميدوز بنيويورك في سبتمبر أيلول الماضي.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية فقد انسحبت رادوكانو (19 عاماً) في الشهر الماضي من بطولة مبادلة الاستعراضية الدولية في أبوظبي بعد إصابتها بكورونا.

وكان من المتوقع أن تشارك في إحدى بطولتين إعداديتين لأستراليا المفتوحة في ملاعب ملبورن مبارك ما بين الرابع والتاسع من كانون الثاني يناير الجاري.

هذا ومن المتوقع أن تشارك اللاعبة البريطانية المصنفة 19 عالمياً في بطولة سيدني كلاسيك في وقت لاحق من الشهر الجاري قبل ظهورها الأول في أستراليا المفتوحة التي تقام ما بين 14 و30 من الشهر الجاري.

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