مجتمع

بالفيديو | لحظات مرعبة عن "السيارات العائمة" جرّاء سيول أربيل

جرفت السيول حاويات النفايات وما فيها في بادئ الأمر، وسرعان ما ارتفع منسوب المياه لتجرف بعدها السيارات وتنقلها إلى مكان آخر
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لقطة من كاميرا المراقبة توثق لحظات اندفاع السيول إلى المنازل
لقطة من كاميرا المراقبة توثق لحظات اندفاع السيول إلى المنازل
کوردستان سيول أربيل فيضانات أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت مشاهد سجلتها كاميرات المراقبة، جانباً من اللحظات المرعبة للفيضانات والسيول التي اجتاحت الضواحي الجنوبية لأربيل في منتصف كانون الأول ديسمبر المنصرم والتي راح ضحيتها نحو 12 شخصاً إلى جانب الأضرار المادية الجسيمة.

وفي بلدة دارتو جنوب شرق أربيل، حيث تركزت السيول، سجلت كاميرات مراقبة لحظات اندفاع المياه إلى المناطق السكنية عند الساعة الثالثة والنصف فجراً.

وجرفت السيول حاويات النفايات وما فيها في بادئ الأمر، وسرعان ما ارتفع منسوب المياه لتجرف بعدها السيارات وتنقلها إلى مكان آخر.

ويقول مسؤولون إن الخسائر المادية الناجمة عن الفيضانات تصل إلى 21 مليار دينار، فيما أعلنت في أكثر من محافظة بإقليم كوردستان عن حملات للتبرع للمتضررين.

وأكد محافظ أربيل أوميد خوشناو مؤخراً أن مبالغ التبرعات وصلت إلى 6.5 مليار دينار. هذا ولا يزال فرق الإنقاذ يبحثون عن جثة طفل جرفته السيول.

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