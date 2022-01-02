الإمارات تمنع مواطنيها غير الملقحين ضد كورونا من السفر

أربيل (كوردستان 24)- قررت الإمارات منع مواطنيها غير الملقحين ضد فيروس كورونا من السفر اعتبارا من 10 يناير/كانون الثاني المقبل، وفق ما أعلنته سلطات هذا البلد.

ويعفى من هذا الإجراء "الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح، بالإضافة الى الحالات الإنسانية وحالات العلاج". ويتزايد عدد الإصابات في الإمارات بشكل متواصل، إلا أنها تعد إحدى أسرع دول العالم في التطعيم.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ولجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث السبت في بيان مشترك إنه تقرر "منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتبارا من 10 كانون الثاني/يناير الجاري".

ويشترط "الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر".

وبحسب البيان، سيتم استثناء بعض الفئات و"يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح، بالإضافة الى الحالات الإنسانية وحالات العلاج".

وتعد الإمارات إحدى أسرع دول العالم في تطعيم السكان. وأعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنها أعطت جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 على الأقل لجميع السكان البالغ عددهم 10 ملايين، وأن أكثر من 90 بالمئة تلقوا الجرعتين.

وتستضيف دبي معرض إكسبو العالمي منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولمدة ستة أشهر. وقد سجل المعرض أكثر من سبعة ملايين زيارة منذ فتح أبوابه وتحول إلى معلم تجاري وسياحي مهم في الإمارة الثرية.

ويتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات، حيث سجلت السبت 2556 إصابة.

وأعلنت الإمارات التي تشهد عادة إقبالا سياحيا كبيرا في فترة أعياد نهاية العام، إجراءات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، تسمح للمطعمين وحاملي الفحوص السلبية وحدهم بدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية في كل إمارات الدولة اعتبارا من الثالث من كانون الثاني/يناير 2022.