هيئة السياحة : 147 الف سائح زاروا إقليم كوردستان في رأس السنة

أربيل (كوردستان 24)- قالت هيئة السياحة التابعة لحكومة إقليم كوردستان اليوم الأحد، ان 147 الف سائح وصلوا الى إقليم كوردستان، خلال رأس السنة الميلادية.

وقال المتحدث باسم الهيئة نادر روستي، لكوردستان 24 ان 147 الف سائح دخلوا الى إقليم كوردستان للاحتفال برأس السنة وزيارة المناطق السياحية في الإقليم.

وأوضح المتحدث باسم هيئة السياحة، أن "وصول السياح إلى مدن كوردستان كان على النحو التالي: زار أربيل 76550 سائحا، و 31614 سائحا محافظة السليمانية، كما زار 38734 سائحا محافظة دهوك، حيث بلغ العدد الاجمالي للسائحين 146898 سائحا".

واضاف ان "عدد السائحين انخفض خلال العامين الماضيين بسبب تفشي جائحة كورونا، بيد ان العدد زاد خلال هذا العام ".

واكد نادر روستي ان "معظم السياح الذين دخلوا الى كوردستان للترحيب بالعام الجديد جاؤوا من مدن وسط وجنوب العراق".

ونشط القطاع السياحي في إقليم كوردستان خلال العامين الماضيين، وذلك نتيجة استقرار أوضاع الإقليم الأمنية، وتوافر اللقاحات. وتحظى السياحة الشتوية باهتمام خاص في إقليم كوردستان، ولدى مجلس السياحة خطط خاصة لجذب المزيد من السياح.