(بالفيديو) راغب علامة يرفع علم كوردستان في أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- رفع الفنان اللبناني المعروف راغب علامة، علم كوردستان في حفل فني كبير بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأقام الفنان اللبناني الشهير راغب علامة، حفلاً كبيراً ليلة رأس السنة في الولايات المتحدة الأمريكية، شارك فيها عدد كبير من الجالية الكوردية، وفق ما افاد موقع "باسنيوز"

بختيار عزت، الناشط والسياسي الكوردي قدم خلال الحفل علم كوردستان لراغب علامة، والذي قام برفعه على المنصة.

وكتب الناشط الكوردي عبر فيسبوك "وسط آلاف العرب، رفع راغب علامة ليلة رأس السنة في مدينة هيوستن الأمريكية، علم كوردستان استجابة لطلبنا".