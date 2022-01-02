العراق.. محافظات جنوبية تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً الاثنين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات المحلية في محافظات البصرة وبابل وذي قار وواسط اليوم الأحد عن تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية غداً الاثنين بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

ويوم أمس السبت، شارك أنصار الحشد الشعبي في مسيرات نُظمت بالعاصمة العراقية لإحياء ذكرى حادثة الاغتيال التي نفذت بضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان إن أبو مهدي المهندس "هو أحد أبناء هذه المدينة... من هذا المنطلق سيكون يوم غد الاثنين عطلة رسمية في البصرة".

ولاحقاً، قال أصدر محافظ بابل حسن منديل بياناً قال فيه "تزامناً مع الذكرى الأليمة لحادثة المطار واستشهاد قادة النصر وتزامنها مع الحادثة الأليمة التي لحقت بأهلنا في ناحية جبلة تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في جميع دوائر الدولة عدا الخدمية والأمنية".

واتخذت محافظة ذي قار قراراً مماثلاً، وقال محافظها محمد هادي في بيان "يوم غد الاثنين سيكون عطلة رسمية" بمناسبة ذكرى اغتيال "قادة النصر".

وقررت محافظة واسط تعطيل الدوام أيضاً، فيما يتوقع أن تتخذ محافظات أخرى الخطوة ذاتها.

يأتي هذا بينما أقام أنصار الحشد الشعبي مهرجاناً مساء اليوم في شارع مطار بغداد الدولي، حيث المكان الذي اغتيل فيه سليماني والمهندس.