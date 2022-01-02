"مأساة أليمة" تفجع كاظم الساهر.. والحزن يخيّم على عائلته

أربيل (كوردستان 24)- فُجع المطرب العراقي كاظم الساهر اليوم الأحد بوفاة شقيقه الأكبر علي جبّار، وهو ما أثار الحزن بين عائلته ومحبيه.

وكتب الساهر على حسابه الرسمي في تويتر "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة.. مثواك الجنة بإذن الله".

اخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة

مثواك الجنة باذن الله



الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه pic.twitter.com/bfaIKz2J5W — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) January 2, 2022

هذا وقال حسين جبار، شقيق الساهر، على حسابه في فيسبوك "شقيقي الأكبر علي جبار إبراهيم السامرائي في ذمة الله".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الخبر الذي وصفه كثيرون بـ"المأساة الأليمة".

ولا يعرف بالضبط ما إذا كان الساهر سيحيي حفله الغنائي في دبي والمقرر في 14 من الشهر الجاري.