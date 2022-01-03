صحة وبیئة

دلوفان محمد: أربيل لم تسجل أي حالة "أوميكرون" حتى الآن

author_image سوار أحمد
کوردستان مدير الصحة دلوفان محمد أوميكرون

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير الصحة في عاصمة إقليم كوردستان دلوفان محمد، ان أربيل لم تسجل حتى الآن أي حالة اصابة بمتحور أوميكرون.

وقال دلوفان محمد لكوردستان 24، انه "لحسن الحظ، لم تسجل أي حالات إصابة بمتحور أوميكرون في أربيل حتى الآن".

وكانت السلطات الصحية قد ذكرت فى وقت سابق انها تحقق فى عدد من حالات اوميكرون المشتبه فيها .

وقد تم العثور على حالات للمتحور الجديد في عدد من دول الشرق الأوسط والدول المجاورة للعراق.

ولم تتحقق الحكومة الاتحادية ولا نظيراتها الاقليمية من اي حالات من هذا النوع والتي تم العثور عليها اولا في جنوب افريقيا .

ويخشى علماء الصحة من أن يتهرب البديل المتحول حديثا من الأجسام المضادة الناجمة عن اللقاح ضد العدوى.

ومنذ تفشي الفيروس التاجي في أوائل عام 2020، سجل إقليم كوردستان حتى الآن أكثر من 380,000 إصابة، منها أكثر من 7,000 حالة وفاة.

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