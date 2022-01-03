لتدريسها اللغة الكوردية.. ايران تنفّذ حكم السجن 5 سنوات بحق معلمة

أربيل (كوردستان 24)- استدعت السلطات الإيرانية معلمة كوردية من محافظة سنة (سنندج) بشرقي كوردستان (كوردستان إيران)، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر بحقها بسبب تعليمها اللغة الكوردية.

وفي وقت سابق أصدرت السلطات الإيرانية، حكماً بالسجن 10 سنوات ثم خُفف لاحقا الى 5 سنوات، على المعلمة الكوردية زارا محمدي "28 عاما" ومسؤولة مجلس "نوژین" الثقافي والاجتماعي، بسبب قيامها بتعليم اللغة الكوردية.

وتم اطلاق سراح زارا محمدي بشكل مشروط قبل عدة اشهر، حيث كانت السلطات الإيرانية وجهت للمعلمة الكوردية تهمة تشكيل تنظيم معادي لأمن إيران.

زارا محمدي من مواليد قرية سراولة التابعة لقضاء ديولان بمحافظة سنه، وحاصلة على الماجستير في الجيوبوليتيك، وكانت طوال العشر سنوات الماضية تدرّس الادب واللغة الكوردية في مدينة سنه وضواحيها .

وتمنع السلطات الإيرانية تعليم اللغة الكوردية ويعتمد تعلينها في شرق كوردستان على جهود الناشطين والمتطوعين الفردية مثل زارا محمدي .