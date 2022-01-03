سیاسة

الحوثيون "يختطفون" سفينة شحن ترفع علم الإمارات

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط سفينة شحن الامارات الحوثيون

أربيل (كوردستان 24)- اتهم التحالف الذي تقوده السعودية الحوثيين، الذين يسيطرون على غالبية أنحاء اليمن، باختطاف سفينة شحن ترفع علم الإمارات أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، قوله إن سفينة الشحن (روابي) كانت تقوم بمهمة من جزيرة (سقطرى) إلى ميناء (جازان)، وتحمل على متنها معدات خاصة بمستشفى ميداني سعودي.

واعتبر المالكي الحادث بمثابة "تهديد حقيقي" يمثله الحوثيون على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وفق ما أفادت "بي بي سي".

وطالب المتحدث الحوثيين بإخلاء سبيل السفينة "بصفة فورية"، مهددا بأن قوات التحالف ستتخذ "كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة".

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