سیاسة

احباط هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات التحالف

author_image سوار أحمد
العراق طائرات مسيرة قاعدة عسكرية التحالف

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤول أمني في التحالف الدولي في العراق، بأنه تم إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على التحالف في مطار بغداد.

وقال مسؤول في التحالف الدولي لوكالة "فرنس برس"، تعرض مطار بغداد حيث توجد قاعدة عسكرية عراقية تضم عددا من القوات الاستشارية التابعة للتحالف، إلى هجوم "بطائرتين مسيرتين مفخختين نحو الساعة 04:30 فجر اليوم الاثنين".

واكد أنه "تم إسقاط الطائرتين وأن الهجوم لم يسفر عن أضرار"، فيما أظهرت صور للتحالف بقايا من الطائرتين كتب عليها "عمليات ثأر القادة".

وبحسب  ما أفادت "فرانس برس" فإن الهجوم يأتي في الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية في مطار بغداد.

 

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