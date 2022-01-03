الحوثيون يعلنون مصادرتهم لسفينة إماراتية تحمل "معدات عسكرية"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحوثيون الإثنين أنهم صادروا سفينة إماراتية قبالة مدينة الحديدة اليمنية في جنوب البحر الأحمر قالوا إنها تحمل "معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية".

في حين اتهم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية الحوثيين بـ"القرصنة والخطف" وأوضح، على لسان المتحدث باسمه، أن سفينة الشحن "روابي" كانت "تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى" وتحمل "معدات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة".

وكتب المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة "القوات المسحلة اليمنية بعون من الله وتوفيقه تقوم بضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".

وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن قد اتهم الإثنين الحوثيين بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات وتقل معدات طبية في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي خبر تعرّض سفينة الشحن "روابي" التي "تحمل علم دولة الإمارات للقرصنة والاختطاف مساء يوم الأحد أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة" في غرب اليمن.

وأضاف المالكي أن سفينة الشحن "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى" اليمنية إلى ميناء جازان (في جنوب السعودية) وتحمل على متنها "معدات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة".

وأوضح أن حمولة السفينة تشمل "عربات إسعاف، ومعدات طبية، وأجهزة اتصالات، وخيام، ومطبخا ميدانيا، ومغسلة ميدان، وملحقات مساندة فنية وأمنية".

لكن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع قال من جهته في تغريدة على تويتر إن القوات المسلحة اليمنية "ضبطت سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".

وأحال المالكي إلى الشركة المالكة للسفينة ردا على سؤال حول عدد الأشخاص على متنها. ولم يتسن الوصول للشركة على الفور.

واعتبر المالكي "عملية القرصنة من الميليشيا الحوثية الإرهابية تهديداً حقيقياً... لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وأكّد أن الحوثيين يتحملون "المسؤولية الكاملة نتيجة فعلهم الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني"، مطالبا إياهم بـ"إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية" ومهددا بـ"استخدام القوة عند الاقتضاء".