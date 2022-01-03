صورة مروعة.. كلاب ضالة تنهش طفلاً وتثير الرعب في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- نهش قطيع من الكلاب الضالة اليوم الاثنين طفلاً، مما أثار الرعب بين الأهالي في قضاء سنجار المتنازع عليه في محافظة نينوى.

وتعرض الطفل إلى هجوم الكلاب السائبة في بلدة سنوني الواقعة إلى الشمال من سنجار قبل أن يُنقل إلى المستشفى، حسبما أفاد مصدر طبي.

وقال المصدر في حديث لكوردستان 24، إن الطفل، الذي لم يتجاوز عامه السادس، تعرض إلى جروح خطرة، مشيراً إلى أنه لا يزال في المستشفى لتلقي العلاج.

وتابع "الوضع الصحي للطفل في حالة سيئة للغاية".

وباتت ظاهرة الانتشار المهول للكلاب السائبة في معظم سنجار تثير رعب المواطنين وقلقهم، بعد أن أصبحت تشكل تهديداً على حياة المدنيين.