سیاسة

اللجنة المشتركة للحزبين الديمقراطي والوطني تتطلع لـ"برنامج حاسم" في بغداد

"العملية السياسية في العراق وبحكومة كهذه، تكون قادرة على أداء المهام الوطنية المتمثلة في مكافحة الإرهاب والطائفية وتقويم الوضعين الأمني والسياسي وخاصة في مناطق الفراغ الأمني"
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علما العراق وكوردستان - صورة أرشيفية
علما العراق وكوردستان - صورة أرشيفية
کوردستان الاتحاد الوطني الكوردستاني الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحكومة العراقية الجديدة كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قال الاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الاثنين إن اللجنة المشتركة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستعمل على وضع "برنامج حاسم" في بغداد، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تشكيل حكومة اتحادية تلبي طموحات جميع المكونات.

جاء ذلك خلال أول اجتماع يعقده المكتب السياسي للاتحاد الوطني في مقره بمدينة كركوك، وأكد فيه على أهمية أن تتشكل الحكومة الاتحادية الجديدة "على أساس الدستور والتوافق والشراكة الحقيقة"، بحسب بيان رسمي.

وقال الاتحاد الوطني في بيانه إن "العملية السياسية في العراق وبحكومة كهذه، تكون قادرة على أداء المهام الوطنية المتمثلة في مكافحة الإرهاب والطائفية وتقويم الوضعين الأمني والسياسي وخاصة في مناطق الفراغ الأمني بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وتطرق الاجتماع إلى وحدة الموقف الكوردستاني حيال التطورات في العراق، وقال إن اللجنة المشتركة للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي "ستقوم بوضع وحسم برنامج مشترك في بغداد، ليؤدي المشروع الكوردستاني واجباته في خدمة العملية السياسية واستحقاقات الحكومة الجديدة".

وفي وأخر العام المنصرم، أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح مرسوماً دعا فيه مجلس النواب الجديد إلى عقد جلسته في التاسع من الشهر الجاري مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة.

وسينتخب النواب رئيس البرلمان ونائبين له في جلستهم الأولى، ثم سينتخبون لاحقاً رئيساً جديداً للبلاد يكلف زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.

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