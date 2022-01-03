اقتصاد

أردوغان "حزين" لبلوغ التضخم التركي أعلى معدلاته منذ 2002

بلغ التضخم في كانون الأول ديسمبر بمعدل سنوي أعلى مستوياته منذ العام 2002 في تركيا
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ترکیا الرئيس التركي التضخم التركي الاقتصاد التركي رجب طيب أردوغان

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين عن حزنه لبلوغ التضخم السنوي في بلاده إلى 36.1 بالمئة عام 2021.

يأتي هذا بعد أن بلغ التضخم في كانون الأول ديسمبر بمعدل سنوي أعلى مستوياته منذ العام 2002 في تركيا، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

وذكر مكتب الإحصاءات التركي أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت إلى 36,1 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، بعدما كانت 21,3 بالمئة.

والرقم المعلن هو الأعلى منذ تشرين الأول أكتوبر 2002 عندما بلغ التضخم 33,45 بالمئة قبل وصول حزب أردوغان إلى السلطة.

وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44 بالمئة من قيمتها العام الماضي.

وأضاف أن حكومته مصممة على خفضه إلى خانة الآحاد.

وارتفع الدولار إلى مستوى قياسي تاريخي وبلغ قرابة 18,4 ليرة تركية تزامنا مع إعلان الرئيس التركي تدابير جديدة لدعم العملة الشهر الماضي.

وتحسّن سعر الصرف، منذ ذلك الحين، إلى نحو 13 ليرة في مقابل الدولار، رغم أن الليرة خسرت 2 بالمئة إضافية من قيمتها بعد الكشف عن أرقام التضخم الأخيرة.

 

المصدر: الأناضول + فرانس برس + رويترز

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