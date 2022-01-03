صحة وبیئة

بعد مآسي كورونا.. فرنسا ترصد بؤرة تفشٍ لأنفلونزا الطيور

نفق نحو 600 ألف طائر في فرنسا حتى الآن بسبب الفيروس خلال الموسم الحالي
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العالم فرنسا إنفلونزا الطيور عدوى بؤرة جديدة

أربيل (كوردستان 24)- رصدت فرنسا بؤرة لمرض إنفلونزا الطيور شديد العدوى في مزرعة بغرب البلاد، في أول تفش للمرض بالمنطقة.

وقالت مجموعة صناعة الدواجن (أنفول) إنه تم اكتشاف التفشي في مزرعة تربي حوالي 13 ألف ديك رومي في بوفو بمنطقة فيندي.

ونقلت وكالة رويترز عن مدير المجموعة يان نيديليك مدير أنفول إن مخاوف الإصابة كانت عالية نظراً لوجود ​​عدد كبير من مزارع الدواجن في المنطقة ووقوعها أيضاً في ممرات هجرة بعض الطيور.

وتنتقل إنفلونزا الطيور في الغالب عن طريق الطيور البرية في رحلات هجرتها في فصلي الخريف والشتاء.

وتفشت إنفلونزا الطيور بسرعة في أوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أثار حالة تأهب شديد في القطاع بعد أن أدت موجات تفش سابقة إلى إعدام عشرات ملايين الطيور.

ونفق نحو 600 ألف طائر في فرنسا حتى الآن بسبب الفيروس خلال الموسم الحالي منذ أن اكتُشفت أول إصابة بمزرعة في فرنسا أواخر العام المنصرم في مزرعة دواجن.

وعلى الرغم من أن إنفلونزا الطيور لا تنتقل عبر تناول منتجات الدواجن، غير أن تفشي المرض يثير قلق علماء الأوبئة، خاصة في الوقت الذي يتعافى فيه العالم ببطء من وباء كورونا لأن إنفلونزا الطيور يمكن أن تنتقل بين البشر.

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