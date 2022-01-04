"الوطني الكوردي" يناشد أميركا لإيقاف انتهاكات "الإتحاد الديمقراطي" بحق أعضائه

أربيل (كوردستان 24)-ناشدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، الولايات المتحدة الأميركية والمنظمات الحقوقية والإنسانية للقيام بمسؤولياتهم وإيقاف انتهاكات "حزب الاتحاد الديمقراطي بحق المجلس وأنصاره.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس في بيان يوم الأحد، ان "الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها المجموعات المسلحة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، مازالت مستمرة ضد المجلس وكوادره وأنصاره".

وأضاف البيان أن مجموعة من"PYD" اعتدت على مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني -سوريا، ليلة رأس السنة الميلادية في مدينة الدرباسية بمحافظة الحسكة.

وأشار البيان إلى أن المجموعة "قامت بإطلاق عيارات نارية على أبواب ونوافذ المكتب وتحطيمها، بالإضافة إلى استمرار تعرض أعضاء المجلس وأنصاره للاختطاف والتحقيقات والإهانات من قبل هذه المجموعات وتهديداتها المستمرة بالقتل والنفي لعوائل بيشمركة روج".

ولفت البيان إلى أن منظمة "الشبيبة الثورية" لا تزال تمارس سياساتها في "ترهيب وخطف وتجنيد الأطفال والقاصرين والقاصرات"، بالإضافة إلى تسببها "في إغلاق معبر سيمالكا أمام القضايا الإنسانية والاقتصادية للمواطنين".

ودان البيان "هذه الأعمال والممارسات الترهيبية التي تخدم أعداء الشعب الكوردي، وتضر بقضيته"، وحمل البيان "قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المسؤولية لعدم منعها ومحاسبة مرتكبيها وهم من وصفوهم: بمجموعة خارجة عن القانون".

ويقود حزب الاتحاد الديمقراطي الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، ويشغل أعضاؤه أهم المناصب القيادية في مؤسسات الإدارة، أما "الشبيبة الثورية" والتي تعرف كورديا "جوانن شورشكر"، فلا يتبعون فعليا لاي من مؤسسات الإدارة، ويقول أعضاء المجلس الكوردي أن "الشبيبة الثورية"، تُقاد من قبل حزب العمال الكوردستاني.