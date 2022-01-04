العراق.. إحباط هجوم بمسيرتين مفخختين على قاعدة عين الأسد

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤول في التحالف الدولي بالعراق اليوم الثلاثاء، انه تم إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على قاعدة تضم قوات للتحالف في البلاد.

وقال المسؤول انه "تم إسقاط المسيرتين"، مشيرا الى أن "القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد العراقية قامت بتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين هذا الصباح".

واكد ان "محاولة الهجوم لم تكن ناجحة، ولا يوجد ضحايا".

وهذا الهجوم الثاني خلال أقل من يومين ضد المصالح الأمريكية في البلاد، بعد هجوم مماثل يوم أمس الاثنين تزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية في مطار بغداد.