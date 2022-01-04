سیاسة

الرئيس بارزاني يجتمع مع وفد رفيع للتيار الصدري

author_image سوار أحمد
کوردستان التيار الصدري الرئيس بارزاني الحكومة الجديدة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء، بوفد رفيع المستوى من التيار الصدري، برئاسة حسن العذاري.

وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس بارزاني انه تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على آخر تطورات العملية السياسية في العراق.

كما تم التداول في نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، والخطوات المتخذة ومساعي تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار البيان الى انه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة الجهود لبدء مرحلة سياسية جديدة، وتجاوز كافة التحديات في سبيل تلبية رغبات المواطنين العراقيين.

كما اكد الجانبان على ضرورة حل كافة الخلافات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والاخذ بنظر الاعتبار مطالب المكونات العراقية كافة.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف