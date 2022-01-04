الرئيس بارزاني يجتمع مع وفد رفيع للتيار الصدري

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء، بوفد رفيع المستوى من التيار الصدري، برئاسة حسن العذاري.

وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس بارزاني انه تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على آخر تطورات العملية السياسية في العراق.

كما تم التداول في نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، والخطوات المتخذة ومساعي تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار البيان الى انه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة الجهود لبدء مرحلة سياسية جديدة، وتجاوز كافة التحديات في سبيل تلبية رغبات المواطنين العراقيين.

كما اكد الجانبان على ضرورة حل كافة الخلافات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والاخذ بنظر الاعتبار مطالب المكونات العراقية كافة.