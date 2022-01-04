بعد أربيل.. الحلبوسي يتوجه إلى النجف ويلتقي الصدر في الحنانة

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي اليوم الاثنين مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقره بمنطقة الحنانة في محافظة النجف.

يأتي هذا بعدما أجرى الحلبوسي زيارات مكوكية بدأها بأربيل والتقى خلالها كبار المسؤولين الكورد وعلى رأسهم الرئيس مسعود بارزاني.

وتتركز محادثات الحلبوسي، الذي كان يشغل منصب رئيس البرلمان العراقي، على ملف تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.

وفي وأخر العام المنصرم، أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح مرسوماً دعا فيه مجلس النواب الجديد إلى عقد جلسته في التاسع من الشهر الجاري.

ومن المرجح أن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات اعترضت على نتائج قوى شيعية تمثل المظلة السياسية للحشد الشعبي.

وفي جلستهم الأولى، سينتخب النواب رئيس البرلمان ونائبين له، ثم سينتخبون لاحقاً رئيساً جديداً للبلاد يكلف زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.