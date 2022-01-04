البرتغالي سيلفا ينضم إلى الوحدة الإماراتي لموسمين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نادي الوحدة، ثاني الدوري الإماراتي لكرة القدم، التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي أدريان سيلفا لمدة موسمين بعقد انتقال حر بعد فسخ عقده مع سمبدوريا الإيطالي.

ورحب نادي الوحدة بانضمام سيلفا إلى صفوفه، وقال على حسابه في تويتر إن "ادريان سيلفا وحداوي لمدة موسمين".

وسيرتدي سيلفا البالغ من العمر 32 عاماً القميص رقم 23، لينضم بذلك إلى مواطنه فابيو مارتينيس والسوري عمر خريبين والبرازيلي جواو بيدرو والإسباني خوسيه أنخل المرشح أن يتم تسجيل الدولي البرتغالي السابق مكانه، وفقاً لوكالة فرانس برس.

هذا ويحتل الوحدة المركز الثاني في الدوري برصيد 21 نقطة وبفارق 9 نقاط عن العين المتصدر، وتأهل الى نصف نهائي مسابقتي كأسي الإمارات والرابطة.