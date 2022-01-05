سیاسة

سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد

author_image سوار أحمد
العراق الإعلام الأمني صاروخ مطار بغداد قاعدة النصر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ على معسكر النصر في مطار بغداد الدولي، حيث يتواجد مستشارون من التحالف الدولي.

واعلن بيان للخلية أن انطلاق الصاروخ كان من حي الجهاد، كما عثرت القوات الأمنية على منصة لاطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملم، وتم تفكيكه وتسليمه الى مديرية الأدلة الجنائية.

وتعرض مطار بغداد الدولي بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، إلى هجوم بصواريخ "كاتيوشا"، بعد أقل من 48 ساعة من إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على المطار الذي يضم قاعد "فيكتوريا" الأميركية. 

وهذا الهجوم هو الرابع خلال يومين،  بعد هجوم مماثل، الاثنين، تزامن مع الذكرى الثانية لمقتل المسؤول العسكري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية قرب مطار بغداد، في يناير 2020.

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