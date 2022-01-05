حوارات مكثفة بين "الديمقراطي الكوردستاني" والاتحاد الوطني لصياغة ورقة عمل مشتركة في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني لطيف نيروي اليوم الاربعاء، انه تم تشكيل أربع لجان مشتركة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والأتحاد الوطني، لصياغة ورقة عمل مشتركة، وبالتالي التوصل لتفاهمات بين الجانبين.

وقال لطيف نيروي، لكوردستان 24 ان اللجان الأربع تم تشكيلها لمناقشة العديد من القضايا الهامة، وإعداد ورقة مشتركة تمهيدا للوصول الى تفاهمات بين الحزبين الكورديين.

واكد نيروي ان إحدى اللجان مكلفة بالحوار مع الأطراف السياسية في بغداد، حيث سيتم التركيز على الاستحقاقات المالية للإقليم وكذلك الحوار مع بغداد حول شكل الحكومة القادمة.

وزار وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الأربعاء، المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية، لمناقشة جملة من الأمور المتعلقة بالانتخابات المقبلة وملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وناقش الاجتماع مواضيع عدة حول الانتخابات ونتائجها ومساعي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.