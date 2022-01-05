أربيل (كوردستان 24)- قال مركز روج آفا للمعلومات ومقره سوريا يوم الثلاثاء، أنه تم إعادة 95 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري الشهير.

وذكر المركز إن "حوالي 1250 عراقيا غادروا المخيم حتى الآن من أصل ما مجموعه 5000 تم الاتفاق عليه بموجب اتفاق بين العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لعام 2018".

وقال المركز ان "أكثر من نصف سكان مخيم الهول البالغ عددهم 57,000 نسمة (حوالي 29,000) هم من العراقيين ويمثلون الغالبية العظمى من ضحايا تنظيم داعش في المخيم. وفي عام 2021، اغتيل 93 من السكان في الهول".

وفي مايو/أيار، أعادت الحكومة العراقية 381 لاجئا عراقيا من المخيم إلى مخيم للنازحين في محافظة نينوى، وفقا لتقرير صادر عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن "حوالي 80 في المائة من اللاجئين العراقيين الذين شملهم الاستطلاع مؤخرا في مخيم الهول أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى العراق".