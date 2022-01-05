الحزبان الرئيسيان في كوردستان يتفقان على اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها

أربيل (كوردستان 24)- اتفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأربعاء، على إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بموعدها المحدد.

وجاء ذلك في بيان مشترك للحزبين بعد اجتماع لوفدين من الحزبين في وقت سابق من اليوم في السليمانية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان، في شهر أيلول سبتمبر من العام الجاري.

واجتمع وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الأربعاء، مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية، لمناقشة جملة من الأمور المتعلقة بالانتخابات المقبلة وملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وناقش الاجتماع مواضيع عدة حول الانتخابات ونتائجها ومساعي تشكيل الحكومة العراقية الجديد، ومن المقرر أن يجتمع الحزبان في أربيل بعد ظهر اليوم، لمناقشة ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.