صحة وبیئة

تسجيل حصيلة يومية مرتفعة بإصابات كورونا في إقليم كوردستان

يأتي الارتفاع الملحوظ بالإصابات وسط تحذيرات من أن الإقليم قد يشهد في الفترة المقبلة موجة وبائية جديدة
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان وزارة الصحة كورونا

أربيل (كوردستان 24)- سجل إقليم كوردستان في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حصيلة يومية مرتفعة بإصابات فيروس كورونا في عموم المحافظات.

وأظهرت آخر بيانات وزارة صحة الإقليم، تسجيل 268 إصابة جديدة بالوباء، ما يرفع الإجمالي في المناطق كافة إلى 381597 إصابة.

وتُوفي الفترة نفسها خمسة أشخاص، ليرتفع العدد الكلي للوفيات منذ تفشي الجائحة إلى 7132 حالة، فيما تعافى 130 حالة شفاء ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 372707 شخصاً.

ويأتي الارتفاع الملحوظ بالإصابات وسط تحذيرات وزارة الصحة من أن الإقليم قد يشهد في الفترة المقبلة موجة وبائية جديدة على غرار ما تشهده دول العالم.

 

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