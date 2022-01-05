سیاسة

الصدر يتعهد بتعزيز "هيبة الجيش": لا يمن على الشعب ولا يرائي

"من أهم صفات جيشنا العراقي البطل هو التفاني والفناء في الوطن مضافاً إلى نكران الذات"
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زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
العراق الحشد الشعبي العراق مقتدى الصدر

أربيل (كوردستان 24)- تعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأربعاء بتعزيز هيبة الجيش العراقي، قائلاً إنه "لا يمن على الشعب ولا يرائي" ضد الإرهاب.

وكان الصدر يلمح فيما يبدو إلى الحشد الشعبي الذي ما انفك كثير من قادته على انتقاد الجيش وتكرار تصريحات بشأن تحرير المناطق المحررة.

وكتب الصدر على حسابه في تويتر "من أهم صفات جيشنا العراقي البطل هو التفاني والفناء في الوطن مضافاً إلى نكران الذات".

وتابع "فلم أسمع منه يوماً من الأيام، وهو يرائي بجهاده أو يمّن على الشعب بحربه ضد الإرهاب أو تحريره للمناطق المغتصبة" من داعش.

وتعهد الصدر بتعزيز قوة الجيش، قائلاً "سنبقى ساعين لتقويته وهيبته ونبقى رافضين للتعدي عليه بالكلام أو بغير ذلك.. فقوة جيشنا قوة للوطن".

 

 

 

 

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