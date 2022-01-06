وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

أربيل (كوردستان 24)- توفيت الفنانة المصرية مها أبو عوف عن عمر يناهز الـ 65 وذلك في الساعات الأولى من صباح الخميس داخل أحد المستشفيات ، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الخبر الفنان عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية منير مكرم، مؤكدا على أن الجثمان سيشيع ظهر الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وتنتمي الفنانة الراحلة إلى عائلة فنية أبرزت الكثير من المواهب، فوالدها هو الموسيقار الراحل أحمد شفيق أبو عوف، وشقيقها هو النجم والموسيقي عزت أبو عوف، والذي توفي قبل عدة سنوات.

مها أبو عوف تخرجت من الجامعة الأميركية بالقاهرة، شاركت مع شقيقها الراحل عزت أبو عوف، وشقيقاتها الثلاث في تكوين الفرقة التي عرفت باسم "الفور إم" في أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

ومن أهم أعمالها في السينما مشاركتها في فيلم "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" مع النجم أحمد زكي، وفيلم "أمير البحار" مع محمد هنيدي، و"معلش إحنا بنتبهدل" مع الكوميديان أحمد آدم.

ومن أشهر أعمالها على الشاشة الصغيرة "ساحرة الجنوب، ووأرض جو، وبالحجم العائلي، ونسر الصعيد"، ولكنها تألقت أكثر في المسسل الكوميدي الشهير "راجل وست ستات" على مدى عشرة أجزاء مع النجم الكوميدي أشرف عبدالباقي.