الحوثيون يتبنون هجوماً بطائرة مسيرة على مصفاة لأرامكو في السعودية

أربيل (كوردستان 24)- تبنت جماعة الحوثي اليمنية هجوماً بطائرة مسيرة على مصفاة في العاصمة السعودية الرياض صباح أمس الخميس.

وقالت الجماعة في بيان بثته وسائل إعلام حوثية إنهم تم استهداف مصفاة لشركة أرامكو السعودية في الرياض باستخدام ثلاث طائرات مسيرة.

إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول بوزارة الطاقة إن الهجوم تسبب في حريق صغير في الرياض تمت السيطرة عليه، ولم يسفر عن أي إصابات أو ضحايا.

وذكرت السلطات السعودية أن العمليات في المصفاة وإمدادات النفط ومشتقاته لم تتأثر.

وتتعرض السعودية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة يشنها الحوثيون في اليمن الذين يقاتلون تحالفاً تقوده الرياض منذ سبع سنوات.