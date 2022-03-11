اقتصاد

بعد "أسبوع التقلبات".. النفط يصعد لكنه يتجه لخسارة أسبوعية

المخاوف بشأن تصعيد الحظر على النفط الروسي استمرت وصارت محط تركيز من جديد اليوم
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العالم النفط الروسي روسيا أوكرانيا أسعار النفط

أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة ارتفاعاً مدعوماً باستمرار المخاوف من تعطل إمدادات النفط والمنتجات النفطية الروسية.

وعلى الرغم من الصعود، إلا أن تقارير اقتصادية توقعت أن يتجه الخام إلى تكبد خسارة أسبوعية له بعد أسبوع آخر حافل بالتقلبات.

وارتفعت أسعار النفط بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، لكنها تراجعت قليلاً هذا الأسبوع على أمل أن تعمل بعض الدول المنتجة على زيادة المعروض.

إلا أن المخاوف بشأن تصعيد الحظر على النفط الروسي استمرت وصارت محط تركيز من جديد اليوم، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.86 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 112.19 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.71 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 108.73 دولار للبرميل.

وخام برنت في طريقه لهبوط أسبوعي بنسبة 5.4 بالمئة بعد أن بلغ 139.13 دولار يوم الاثنين، ويتجه الخام الأمريكي لانخفاض أسبوعي 6.2 بالمئة بعد أن لامس مستوى مرتفعاً عند 130.50 دولار يوم الاثنين. وكانت آخر مرة يشهد فيها العقدان مثل تلك المستويات في 2008.

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