ترجيحات بترشيح جعفر الصدر لرئاسة الوزراء في العراق

أربيل (كوردستان 24)- رجّح مشرّعون عراقيون اليوم الجمعة أن تسفر الاتصالات التي يجريها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن ترشيح جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء خلفاً لمصطفى الكاظمي.

وجعفر الصدر يشغل حالياً منصب السفير العراقي لدى بريطانيا وهو نجل عمّ مقتدى الصدر الذي أعدمه نظام صدام حسين في ثمانينات القرن الماضي.

ويوم أمس، أجرى الصدر سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من الزعماء السياسيين بمن فيهم الرئيس مسعود بارزاني وكذلك رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وينتمي المالكي لقوى الإطار التنسيقي الشيعي التي أبدت معارضة شديدة على نتائج الانتخابات لكنها لم تصل لدرجة مقاطعة العملية السياسية.

وعقدت قوى الإطار التنسيقي اجتماعاً اليوم الجمعة بعد اتصال الصدر. ثم بادر المالكي للاتصال بالصدر في وقت لاحق من اليوم، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح مخرجات الاجتماع. وكثيراً ما تتضارب الأنباء في البلاد التي تشهد تقلبات سياسية بعد أي انتخابات نيابية.

والصدر ينتمي إلى تحالف ثلاثي يضم الكتلة الصدرية بزعامته بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة الذي يضم أكبر تكتلين نيابيين سُنيين.

"تسريبات"

وكتب النائب في تحالف السيادة مشعان الجبوري على حسابه في تويتر "بعد اتصال السيد مقتدى الصدر بالسيد نوري المالكي وما تسرب عن اجتماع قادة الإطار التنسيقي أصبح من شبه المؤكد أن السيد جعفر الصدر سفير العراق في لندن هو رئيس الوزراء القادم".

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام تابعة لقوى الإطار التنسيقي أن مناقشة ترشيح جعفر الصدر ستتم بعد أن يتم تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان.

وثمة انقسام كبير بين قوى الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية حول الكتلة الأكبر.

وقال السياسي العراقي البارز عزت الشابندر "انتهى اجتماع الإطار إلى الترحيب بمبادرة السيد مقتدى الصدر وتأكيد عدم ممانعته لترشيح السيد جعفر الصدر لرئاسة الحكومة".

وأضاف أن اجتماع الإطار التنسيقي بعد العرف المعتمد وهل هو التوافق أم الاتفاق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وهل هما كتلة واحدة أم كتلتان.

من هو جعفر الصدر؟

من مواليد 7 أيلول سبتمبر 1970 وهو سياسي عراقي ونجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامية والمرجع البارز محمد باقر الصدر.

وُلد في النجف، وهو متزوج وله أربع بنات وولدان، وتولى منصب مستشار لرئيس جمهورية العراق 2009، ثم شغل منصب عضو مجلس النواب للدورة 2010، كما شغل منصب الممثل الدائم للعراق لدى المنظمة البحرية الدولية IMO منذ شباط فبراير 2020.

كان سفيراً في وزارة الخارجية العراقية ورئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية ابتداءً من نيسان أبريل 2019 لغاية تشرين الأول أكتوبر 2019.

عُيّن جعفر الصدر، بمنصب سفير فوق العادة لسفارة جمهورية العراق لدى المملكة المتحدة منذ تشرين الأول 2019، وهي خطوة وصفها مراقبون بأنها كانت تسبق ترشيحه لرئاسة الوزراء.

حاصل على ماجستير في علم الاجتماع اختصاص في علم المعرفة من الجامعة اللبنانية 2018 وأحرز الشهادة الجامعية في علم الاجتماع العام – الجامعة اللبنانية 2011.