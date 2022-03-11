سیاسة

منتدى أنطاليا.. نيجيرفان بارزاني ووزير خارجية قطر يبحثان مستجدات المنطقة

نيجيرفان بارزاني ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحثا آخر تطورات الوضع في أوكرانيا وآثار الحرب وتداعياتها
author_image Kurdistan24 اربیل
نيجيرفان بارزاني خلال لقائه وزير خارجية قطر
نيجيرفان بارزاني خلال لقائه وزير خارجية قطر
ترکیا منتدى أنطاليا الدبلوماسي إقليم كوردستان قطر نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني آخر المستجدات في المنطقة.

جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس الإقليم في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد في تركيا بحضور عدد من زعماء العالم، حسبما أفاد بيان رئاسي.

وذكر البيان أن نيجيرفان بارزاني ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحثا آخر تطورات الوضع في أوكرانيا وآثار الحرب وتداعياتها.

وبحث الجانبان أيضاً العلاقات التي تربط العراق وإقليم كوردستان قطر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأوضاع في أفغانستان والمنطقة عموماً.

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