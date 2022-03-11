سیاسة

واشنطن تشاطر مخاوف قادة كوردستان بشأن ارتفاع "جرائم الشرف"

سبق أن قال رئيس الحكومة مسرور بارزاني إن قتل النساء ليس شرفاً
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النساء في كوردستان
النساء في كوردستان
کوردستان إقليم كوردستان النساء جرائم الشرف

أربيل (كوردستان 24)- قالت الولايات المتحدة اليوم الجمعة إنها تشاطر مخاوف قادة إقليم كوردستان بشأن ارتفاع معدل ما يعرف بـ"جرائم الشرف" التي تُرتكب بحق النساء في الإقليم.

ومنذ مطلع العام الجاري، لقيت أكثر من 10 نساء حتفهن بمناطق متعددة في ظروف مختلفة ولأسباب عديدة وأبرزها "القتل بداعي الشرف".

وسبق أن قال رئيس الحكومة مسرور بارزاني إن قتل النساء ليس شرفاً، وأبدى دعمه الكامل لدعم القضاء لإنزال أقسى العقوبات ضد مرتكبيها.

وقالت القنصلية العامة الأمريكية لدى أربيل في منشور على صفحتها بفيسبوك "تشاطر الولايات المتحدة قادة إقليم كوردستان العراق مخاوفهم بشأن الارتفاع الأخير في العنف والقتل وانتهاك حقوق المرأة وغيرها من المجتمعات المهمشة في إقليم كوردستان العراق".

وأضافت أنه "يتعين التحقيق فيما يسمى بجرائم الشرف مثل جرائم القتل الأخيرة، ولا سيما حادثة إيمان سامي مغديد (ماريا)، ومريم يعقوب والرد عليها بالقانون وتحميل الجناة المسؤولية.

وحثت الولايات المتحدة حكومة إقليم كوردستان على مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة وإنهاء العنف، وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة.

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