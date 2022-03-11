سیاسة

إذاعة فرنسية: مئات من مقاتلي الحشد الشعبي يتوجهون للقتال في أوكرانيا

المقاتلون العراقيون سينضمون لقوات دونتسيك ولوهانسك
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شنت روسيا حربها على أوكرانيا في 24 شباط فبراير 2022
شنت روسيا حربها على أوكرانيا في 24 شباط فبراير 2022
العراق العراق روسيا أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت إذاعة (مونت كارلو) الفرنسية اليوم الجمعة أن نحو 600 متطوع عراقي سافروا للقتال إلى جانب القوات الروسية وحلفائها في أوكرانيا.

واستندت الإذاعة في تقريرها إلى تقارير أمنية حسبما أفاد مراسلها في بغداد، مشيراً إلى أن معظم المتطوعين ينتمون لفصائل تابعة للحشد الشعبي.

وقالت الإذاعة الفرنسية إن هؤلاء المقاتلين توجهوا إلى الأراضي السورية وسيلتحقون بالقوات الروسية ومن هناك سيدخلون إلى أوكرانيا.

وأشارت إلى أن المقاتلين العراقيين سينضمون لقوات دونتسيك ولوهانسك، وهما منطقتان أوكرانيتان أعلنت روسيا الاعتراف بهما كجمهوريتين.

ويظهر توجه مقاتلين عراقيين إلى أوكرانيا مساعي قوى عراقية رئيسية للانضمام إلى المحور الروسي في المنطقة مما يشكل مشكلة سياسية كبيرة للحكومة العراقية التي تحاول أن تعيد بناء علاقات متينة مع المحور الغربي بقيادة الولايات المتحدة، وفقاً للإذاعة.

يأتي هذا بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يريد السماح للمتطوعين بالقتال ضد القوات الأوكرانية، فيما أشارت تقارير روسية إلى أن هناك 16 ألف متطوع في الشرق الأوسط مستعدون للقتال مع القوات المدعومة من روسيا التي تهاجم أوكرانيا منذ أسبوعين.

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