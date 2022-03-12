سیاسة

صفارات الإنذار تدوي بأنحاء أوكرانيا مع تحرك القوات الروسية صوب كييف

"القوات الروسية أعادت على ما يبدو تنظيم صفوفها لشن هجوم محتمل على كييف"
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أودت الحرب بحياة مئات المدنيين - gettyimages
أودت الحرب بحياة مئات المدنيين - gettyimages
العالم القوات الروسية روسيا أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 في كييف بأن صفارات الإنذار سمعت في معظم المدن الأوكرانية تحسباً من غارات روسية جديدة.

وقال مراسلنا آزاد آلتون إن الصفارات سمعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بما في ذلك في كييف ولفيف وخاركيف وتشيركاسي.

كذلك ذكرت وسائل اعلام اوكرانية أن الصفارات دوت منطقة سومي شمال شرق البلاد.

وتشير تقارير إلى أن القوات الروسية أعادت على ما يبدو تنظيم صفوفها لشن هجوم محتمل على كييف.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية قيام تلك القوات بإطلاق نيران المدفعية أثناء تقدمها صوب العاصمة الأوكرانية.

 

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