بدأ بالزيت والقمح.. فرنسا تحذر من "اضطراب" غذائي عالمي خلال عام

أربيل (كوردستان 24)- حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن أوروبا وأفريقيا "ستشهدان اضطراباً كبيراً على الصعيد الغذائي" في الأشهر الـ12 الى الـ18 المقبلة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال ماكرون على هامش قمة أوروبية في فرساي "علينا أن نعيد تقييم استراتيجياتنا الإنتاجية للدفاع عن سيادتنا الغذائية كأوروبيين، وأيضا إعادة تقييم الاستراتيجية حيال أفريقيا، وإلا فإن دولاً عدة في أفريقيا ستتضرر في الأشهر الـ12 إلى الـ18" المقبلة.

وتابع "ستشهد أوروبا وإفريقيا اضطراباً كبيراً على الصعيد الغذائي لذلك نحتاج إلى الاستعداد في هذا الشأن أيضاً".

ولفت ماكرون إلى أن الحرب ستؤثر على إنتاج أوكرانيا، وهي دولة كبيرة منتجة للقمح خصوصاً، في فترة تراوح بين 12 و18 شهراً "بسبب استحالة الزراعة في هذا الوقت".

ونتيجة للحرب، ارتفعت أسعار الزيوت والقمح وفول الصويا ودوار الشمس والذرة إلى مستويات غير مسبوقة. كذلك يؤدي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية إلى ارتفاع أسعار الأسمدة التي تستورد أوروبا 30 في المئة من حاجاتها منها من روسيا، بالإضافة إلى سعر الوقود.