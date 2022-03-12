اقتصاد

معرض قطر الزراعي يواصل فعالياته بمشاركة كوردية فاعلة

يقدم المعرض فرصة للمتخصصين في هذه الصناعة تمكّنهم من استكشاف نطاق واسع من المعدات والتقنيات والمنتجات الزراعية
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يشارك إقليم كوردستان في فعاليات المعرض بثماني شركات صناعية وزراعية
يشارك إقليم كوردستان في فعاليات المعرض بثماني شركات صناعية وزراعية
کوردستان معرض قطر الزراعي إقليم كوردستان الدوحة

أربيل (كوردستان 24)- يشارك إقليم كوردستان في فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك" 2022 في نسخته التاسعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وانطلق المعرض يوم الخميس ويستمر لغاية 14 من الشهر الجاري، بمشاركة نحو 650 جهة محلية ودولية من 50 دولة بضمنها إقليم كوردستان ممثلاً بهيئة الاستثمار ووزارة الزراعة والموارد المائية.

ويشارك إقليم كوردستان في فعاليات المعرض بثماني شركات صناعية وزراعية.

وجاءت المشاركة الكوردية بعد زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى قطر حيث التقى فيها كبار المسؤولين وعلى رأسهم أمير البلاد.

ومعرض قطر الزراعي هو منصة للمزارعين والمنتجين والمهتمين وشركات الإنتاج والمستهلكين من الأطراف الفاعلة في القطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي.

ويقدم المعرض فرصة للمتخصصين في هذه الصناعة تمكّنهم من استكشاف نطاق واسع من المعدات والتقنيات والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى مقابلة كبار صناع القرار والحصول على مؤشرات قيمة والتعرف على أفضل الممارسات.

ومن بين المواضيع الرئيسية التي نوقشت خلال زيارة مسرور بارزاني إلى الدوحة سبل تعزيز العلاقات التجارية ولا سيما في الزراعة والاستثمار.

وقال مسرور بارزاني مراراً إن إقليم كوردستان يمكن أن يتحول إلى سلة غذاء للعراق بأسره.

وأرست حكومة إقليم كوردستان منذ تشكيلها قبل نحو عامين مشاريع زراعية عديدة في أرجاء الإقليم ضمن خطة طموحة لتنويع مصادر الدخل.

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