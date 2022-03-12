أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مسجد يحتمي به أطفال بينهم أتراك

أربيل (كوردستان 24)- اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم السبت القوات الروسية بقصف مسجدٍ في مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب أوكرانيا لجأ إليه أكثر من 80 من البالغين والأطفال، من بينهم رعايا أتراك.

وسبق أن أشارت أوكرانيا إلى أن روسيا ترفض السماح لأحد بالخروج من ماريوبول التي تسبب حصارها في احتجاز مئات الآلاف من الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان "قصف الغزاة الروس مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (حرم السلطان) في ماريوبول".

وجاء في البيان "يختبئ أكثر من 80 من الراشدين والأطفال هناك احتماء من القصف، من بينهم رعايا أتراك".

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان أحد قُتل أو أصيب.

يأتي هذا في وقت تنفي فيه موسكو استهداف المناطق المدنية خلال ما تسميه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.