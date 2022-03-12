إقليم كوردستان يبدي دعمه لجهود احتواء الأزمة الأوكرانية الروسية

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو آخر المستجدات في المنطقة، فضلاً عن تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع نيجيرفان بارزاني مع وزير الخارجية التركي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد في تركيا، حسبما أفاد بيان رئاسي.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا الأوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد، فضلاً عن العلاقات التي تربط تركيا مع العراق وإقليم كوردستان.

وبحث الجانبان أيضاً آخر المستجدات في أوكرانيا والأوضاع في المنطقة عامة.

وشكر وزير الخارجية التركي رئيس إقليم كوردستان على مشاركته في المنتدى، وجدد تأكيده بأن بلاده تنظر باهتمام بالغ إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان والوضع السياسي في العراق.

وأعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني عن دعمه لجهود تركيا في تقريب وجهات النظر بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، كذلك عبّر عن أمله بإحلال السلام والأمن وانتهاء الأزمة وعدم سقوط مزيد من الضحايا.

كذلك شدد نيجيرفان بارزاني على أن حكومة إقليم كوردستان ترغب في حل الخلافات مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور.