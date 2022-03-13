بيان من مؤسسة كوردستان24

سقط عدد من الصواريخ في تمام الساعة الواحدة ليلة 12 على 13 من آذار مارس 2022 قرب المبنى الرئيسي لمؤسسة كوردستان24 مما ألحق أضراراً جسيمة في المبنى بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات.

ولحسن الحظ، لم تقع أي إصابات بين الموظفين أو المواطنين الذين كانوا بالقرب من مبنى المؤسسة لحظة سقوط الصواريخ.

وإلى جانب الأضرار المادية، توقف بث قناتنا التلفزيونية لبضع دقائق، لكننا نؤكد لجمهورنا ومشاهدينا بأننا سنواصل المهمة لإيصال إلى رسالتنا القومية والوطنية.

إن كوردستان24 معروفة بطابعها الوطني والقومي، ومن هنا نؤكد مرة أخرى على ثبات مبادئنا ورسالتنا، بأن كوردستان24، كما عهدتموها، ماضية في إيصال رسالة الكوردستانيين وصوتهم.

ولا يسعنا إلا أن نشكر جميع الأطراف والجهات المعنية التي تواصلت معنا بالرسائل أو سألت وتفقدت القناة للاطمئنان على سلامة الكوادر.

ستبقى كوردستان مستقرة وعامرة

إدارة مؤسسة كوردستان24

13/3/2022