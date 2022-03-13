سیاسة

الصدر يدين نيران "الخسران والخذلان": أربيل لن تركع والكورد رئة العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مقتدى الصدر هجمات أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أدان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الهجمات الصاروخية التي استهدفت أربيل في وقت مبكر من اليوم.

وكتب الصدر على حسابه في تويتر "أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان. وتحت طائلة التجويع وكأن الكرد ليسوا عراقيين".

وتابع "بل هم رئة العراق وجزءه الذي لا يتجزأ".

وقال الصدر إن أربيل لن تركع إلا للاعتدال والاستقلال والسيادة.

ومضى يقول "لكِ يا أربيل ويا أيها الكرد مني سلاماً ومحبة.. وصبراً حتى تحقيق حكومة اغلبية وطنية".

يب

 

 

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