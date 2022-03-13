سیاسة

مكافحة الإرهاب: الهجوم الصاروخي استهدف أربيل انطلاقاً من خارج العراق

الصواريخ انطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كوردستان
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کوردستان مكافحة الإرهاب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الأحد إن 12 صاروخاً باليستياً استهدفت أربيل انطلاقاً من خارج العراق.

وقالت المديرية على صفحتها في فيسبوك "تعرضت العاصمة أربيل لهجوم بالصواريخ الباليستية من خارج إقليم كوردستان والعراق".

واضافت أن الصواريخ سقطت على أربيل في الساعة الواحدة ليلاً واستهدفت القنصلية الأمريكية دون أن تسفر عن خسائر بشرية.

وذكرت المديرية أن معلومتها تشير إلى الصواريخ انطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كوردستان وتحديداً من الجهة الشرقية.

هذا وتعرضت أربيل إلى اعتداءات بالصواريخ طالت مناطق عديدة بما في ذلك المبنى الرئيسي لمؤسسة كوردستان24.

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