بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان اليوم الأحد بياناً بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مناطق عديدة من أربيل.

وقالت الداخلية في بيان إنه "في ليلة 12/13-3-2022 عند الساعة الواحدة صباحاً أطلق 12 صاروخاً باليستياً بعيد المدى من الشرق خارج الحدود العراقية صوب المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كوردستان 24 ومحيطها".

واضاف البيان "أن الهجوم ألحق اضراراً مادية في المباني والمنازل في المنطقة، ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية سوى إصابة مدني واحد بجروح طفيفة نتمنى له السلامة والشفاء العاجل".

واشارت الداخلية الى أن مؤسسات الشرطة والأسايش بدأت بالتحقيقات حول الهجوم وستعلن النتائج إلى الرأي العام لاحقاً.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول "وإذ ندين هذا الهجوم الجبان، فإننا نطمئن مواطني العاصمة الأحبة وأهالي كوردستان بأن اربيل آمنة وستظل كذلك".