الأمم المتحدة تندد بالهجمات الصاروخية على أربيل وتصفها بـ"الشنيعة"

أربيل (كوردستان 24)- نددت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق (يونامي) اليوم الأحد، بالهجمات الصاروخية التي استهدفت في وقت مبكر من صباح اليوم محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ووصفت البعثة في بيانها هذه الهجمات بـ"الشنيعة"، فيما دعت العراقيين الى الوقوف صفا واحدا في مواجهة أي عمل ينتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه، أو يهدف إلى تقويض الاستقرار.

وشددت البعثة على "ضرورة محاسبة مرتكبي هذه العمل الجبان".

وأصدرت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان فجر اليوم الأحد بياناً بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مناطق عديدة من أربيل.

وافادت الداخلية في بيان إنه "في ليلة 12/13-3-2022 عند الساعة الواحدة صباحاً أطلق 12 صاروخاً باليستياً بعيد المدى من الشرق خارج الحدود العراقية صوب المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كوردستان 24 ومحيطها".

واكد البيان "أن الهجوم ألحق اضراراً مادية في المباني والمنازل في المنطقة، ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية سوى إصابة مدني واحد بجروح طفيفة نتمنى له السلامة والشفاء العاجل".

واشارت الداخلية الى أن مؤسسات الشرطة والأسايش بدأت بالتحقيقات حول الهجوم وستعلن النتائج إلى الرأي العام لاحقاً.