نيجيرفان بارزاني: استهداف أربيل بهذه الصورة "سابقة خطيرة" وانتهاك لاستقرار وسيادة العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد، ان استهداف أربيل بهذه الصورة "سابقة خطيرة" وانتهاك لاستقرار وأمن وسيادة العراق.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان، "ندين بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف في وقت متأخر من الليلة الماضية، وبأسلوب جبان ووحشي وبدون مبرر، أهالي وأمن واستقرار أربيل عاصمة إقليم كوردستان".

وأضاف "حمداً لله، لم يخلف الهجوم أي أضرار بشرية. نعبر عن تعاطفنا مع مواطني أربيل الأحبة الذين أمضوا وقتاً صعباً في ظل القلق والترقب. إن مواجهة التحديات والتهديدات والأخطار، تستدعي من كل أطراف كوردستان ومكوناتها التلاحم ووحدة الصف ولم الشمل".

وأشار الى ان استهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره، "سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق، ولن تكون له نتائج غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق".

وطالب رئيس إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية العراقية والمجتمع الدولي بالوقوف بجد على هذه الاعتداءات وبذل كل الجهود لكي لا يُسمح مرة أخرى بانتهاك سيادة واستقرار البلد وأمن مواطنيه وأمانهم.