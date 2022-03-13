سیاسة

جوتيار عادل: لن يتمكن أي هجوم إرهابي من تقويض أستقرار إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان اربيل جوتيار عادل اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم الأحد، ان أي هجوم إرهابي لن يتمكن من تقويض الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان.

وقال جوتيار عادل في بيان، "ندين هذا الهجوم الإرهابي ونؤكد لمواطنينا أنه لا يمكن لاي هجوم إرهابي ان يقوض أمن واستقرار إقليم كوردستان".

وتم استهداف عاصمة إقليم كوردستان أربيل بـ 12 صاروخا باليستياً بعيد المدى ليلة امس، حيث اطلقت باتجاه المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كوردستان 24 ومحيطها، وفق بيان لوزارة الداخلية بإقليم كوردستان.

والحق الهجوم اضرارا مادية في المباني والمنازل في المنطقة، ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية سوى إصابة مدني واحد بجروح طفيفة.

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