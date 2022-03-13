سیاسة

الرئيس بارزاني: هجوم أربيل عمل "جبان" و"جريمة ضد الإنسانية"

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس مسعود بارزاني هجوم اربيل جريمة ضد الانسانية

أربيل (كوردستان 24)- أدان الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد، بشدة الهجوم الذي استهدف محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان الليلة الماضية، واصفا إياه بـ"الجبان".

واعتبر الرئيس بارزاني الهجوم "جريمة ضد الإنسانية"، وفق ما افاد بيان عن مقر البارزاني.

واضاف "لا يمكن حجب الحقيقة والنوايا الحقيقية المهاجمين بالتضليل".

وأضاف الرئيس بارزاني "نؤكد أنه مثلما اربيل صمدت أمام هولاكو قديما، فإنها ستصمد أمام هولاكو الجدد"، داعيا شعب كوردستان في الوقت نفسه إلى التحلي بالصبر والصمود إزاء هذه التهديدات والهجمات.

وأعلنت مديرية مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان في وقت سابق ان الهجوم الذي تعرضت له مدينة أربيل تم عبر 12 صاروخاً باليستياً انطلقت من خارج الحدود العراقية تحديداً من الحدود الشرقية.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب ما افادة وزارة صحة الاقليم.

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