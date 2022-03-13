سیاسة

أياد علاوي: هجوم أربيل مؤشر خطير على حجم التدخلات الخارجية في العراق

author_image سوار أحمد
کوردستان اياد علاوي هجوم اربيل تدخل سافر

أربيل (كوردستان 24)- عد السياسي العراقي ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل ليلة أمس، مؤشرا خطيرا على حجم التدخلات الخارجية السافرة في العراق.

ونشر علاوي على حسابه في موقع "تويتر"، ان "القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل امس، مؤشر خطير على حجم التدخلات الخارجية السافرة في العراق".

وأضاف "ندين ونستنكر هذا العمل الجبان وندعو الى إجراءات حقيقية إزاء هذه الأفعال الإجرامية ووضع حد لها، وبالمقابل نحذر من استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار".

ب

 

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