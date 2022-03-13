سیاسة

القنصل البريطاني لدى أربيل: ندين الهجوم بشدة ونقف مع حلفائنا في مواجهة الأعمال العدائية

author_image سوار أحمد
کوردستان القنصلية البريطانية ديفيد هانت هجوم اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال القنصل البريطاني لدى أربيل ديفيد هانت اليوم الأحد، ان بلاده تدين الهجوم الذي استهدف أربيل، مؤكدا في الوقت نفسه ان بلاده تقف مع حلفائها ضد مثل هذه الأعمال العدائية.

وقال هانت في بيان "نندد بشدة بالهجمات التي استهدفت أربيل ليلة البارحة".

وأضاف ان "المملكة المتحدة تقف دائما الى جانب حلفائها ضد الأعمال العدائية".

وتابع ان "مثل هذا العمل العنيف ليس له أي مبرر".

وأعلنت مديرية مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان في وقت سابق ان الهجوم الذي تعرضت له مدينة أربيل تم عبر 12 صاروخاً باليستياً انطلقت من خارج الحدود العراقية تحديداً من الحدود الشرقية.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب ما افادة وزارة صحة الاقليم.

ب

 

 

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