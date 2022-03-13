سیاسة

خميس الخنجر: نقف مع حكومة كوردستان في أي خطوة لرد الاعتداء عن مدننا وشعبنا

author_image سوار أحمد
کوردستان خميس الخنجر اقليم كوردستان هجوم اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، اليوم الأحد، ان التحالف يقف مع حكومة إقليم كوردستان في كل خطوة لردع أي اعتداء.

ونشر الخنجر على موقع تويتر، "نرفض الاعتداء الجبان الذي استهدف أربيل وروّع أهلها الآمنين، ونقف مع حكومة كوردستان في كل خطوة لردع أي اعتداء على مدننا وأهلنا".

وأضاف "وأدعو كافة القوى العراقية إلى موقف موحد ضد هذا الاعتداء، حفاظاً على سيادة ووحدة العراق".

واستهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر وبعد منتصف ليلة السبت، محيط القنصلية الامريكية في أربيل، اصابت بعضاً منها منطقة بالقرب من مبنى فضائية كوردستان 24 .

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب صحة الاقليم.

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